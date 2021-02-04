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В центре Москвы эвакуируют жилой дом из-за возможного взрыва

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы эвакуируют жилой дом из-за возможного взрыва
фото: соцсети

В центре Москвы объявлена эвакуация жилого дома в связи с угрозой взрыва. Инцидент произошел на Мытной улице. Во время ремонта одной из квартир при вскрытии пола обнаружили старую противотанковую мину.

На место находки направлены саперы, эвакуируют жильцов дома, здание 1914 года постройки оцеплено.

Как пишут СМИ, возможно это снаряд от гранатомета Granatenwerfer образца Первой мировой войны.

В центре Москвы эвакуируют жилой дом из-за возможного взрыва

фото: REN-TV

НС

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