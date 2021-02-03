В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении пытавшегося убить собаку мужчины

Аргументы Недели → Происшествия 18+

3 февраля 2021, 17:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

"ЧП СОЧИ"

В Сочи в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего жителя Волгоградской области. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).



Следствие установило, что вечером 1 января 2021 года фигурант вместе с псом пришёл на Центральное Успенское кладбище, где несколько раз ударил бордоского дога ножом. После этого подозреваемый попытался уйти с места происшествия, однако истекающее кровью животное последовало за ним. Кадры с места происшествия попали в соцсети, где вызвали бурный общественный резонанс.



"Позже, в районе улицы Альпийской 110, он ударил собаку ножом ещё несколько раз, после чего с места совершения преступления скрылся", — уточнили в прокуратуре подробности преступления.



Умирающего пса обнаружил местный житель, который отвёз собаку к ветеринару. Жизнь животного удалось спасти.



Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до трёх лет лишения свободы.