В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении пытавшегося убить собаку мужчины

В Сочи в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего жителя Волгоградской области. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Следствие установило, что вечером 1 января 2021 года фигурант вместе с псом пришёл на Центральное Успенское кладбище, где несколько раз ударил бордоского дога ножом. После этого подозреваемый попытался уйти с места происшествия, однако истекающее кровью животное последовало за ним. Кадры с места происшествия попали в соцсети, где вызвали бурный общественный резонанс.
"Позже, в районе улицы Альпийской 110, он ударил собаку ножом ещё несколько раз, после чего с места совершения преступления скрылся", — уточнили в прокуратуре подробности преступления.
Умирающего пса обнаружил местный житель, который отвёз собаку к ветеринару. Жизнь животного удалось спасти.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до трёх лет лишения свободы.
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