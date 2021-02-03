Умер один из основателей холдинга ERG Aлиджан Ибрагимов
3 февраля 2021, 10:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Сегодня, 3 февраля, скончался один из основателей, член Совета директоров холдинга ERG Aлиджан Ибрагимов. Бизнесмену было 67 лет. В компании ERG выразили соболезнования родным и близким Ибрагимова.
О смерти Алиджана Ибрагимова сообщили в компании, не назвав причину. Но СМИ написали, что бизнесмен заболел коронавирусной инфекцией COVID-9 в Казахстане, лечился в Бельгии.
По информации издания "Forbes Казахстан", Ибрагимов занимал 5 место в списке богатейших людей Казахстана по итогам 2020 года, его состояние оценивалось в $900 млн.
В апреле 2020 года, по призыву Елбасы, оказал помощь Павлодарской области и городу Алматы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, перечислив каждому региону Казахстана по 100 млн тенге из личных средств.
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