Трое детей провалились под лед на пруду в Нижегородской области

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3 февраля 2021, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tarakann.ru

лед, фото: pixels.com

В Кстовском районе Нижегородской области трое детей провалились на пруду под лед. Инцидент произошел вечером во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«02 февраля 2021 г. в Кстовском районе, с. Б.Мокрое, пруд без названия, произошло происшествие на воде. Пострадали 2 ребенка, в том числе погиб 1. Привлекались работники аварийно-спасательного отряда г. Кстово», - пояснили в ведомстве.

Местные СМИ сообщили, что дети находились на пруду недалеко от базы отдыха «Славная вотчина» около 16.35. Лед не выдержал и мальчики провалились. Однако один из них смог спастись самостоятельно, другого из воды вытащил случайный прохожий, третий погиб. Его тело вытащили на берег прибывшие на место ЧП спасатели.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.