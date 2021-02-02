На Кубани нетрезвый водитель врезался в иномарку на

Аргументы Недели → Происшествия

2 февраля 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД УГИБДД ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

1 февраля в Усть-Лабинске произошло ДТП.



Авария произошла во вторник, на улице Позиционной. 39-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330202" врезался во встречную машину "Hyundai Accent". В пресс-службе краевого УГИБДД ГУ МВД добавили, что виновник аварии пребывал в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, выбрал небезопасный боковой интервал для движения по дороге.



За рулём иномарки находился 25-летний молодой человек. Он получил травмы и сейчас проходит амбулаторное лечение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в Сочи микроавтобус насмерть сбил корову. Сама машина от удара также сильно пострадала.