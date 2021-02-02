На Кубани нетрезвый водитель врезался в иномарку на

1 февраля в Усть-Лабинске произошло ДТП.
Авария произошла во вторник, на улице Позиционной. 39-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330202" врезался во встречную машину "Hyundai Accent". В пресс-службе краевого УГИБДД ГУ МВД добавили, что виновник аварии пребывал в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, выбрал небезопасный боковой интервал для движения по дороге.
За рулём иномарки находился 25-летний молодой человек. Он получил травмы и сейчас проходит амбулаторное лечение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в Сочи микроавтобус насмерть сбил корову. Сама машина от удара также сильно пострадала.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Леонид Ивашов о подготовке Путина к Мировой войне, СНВ-3 и возвращении Донбасса в Украину
- Новости партнеров Суд над Навальным: заменят ли условный срок реальным? —...