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Аргументы Недели Происшествия

На Кубани нетрезвый водитель врезался в иномарку на "встречке"

, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани нетрезвый водитель врезался в иномарку на
ФОТО: ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ БДД УГИБДД ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

1 февраля в Усть-Лабинске произошло ДТП.

Авария произошла во вторник, на улице Позиционной. 39-летний водитель автомобиля "ГАЗ 330202" врезался во встречную машину "Hyundai Accent". В пресс-службе краевого УГИБДД ГУ МВД добавили, что виновник аварии пребывал в состоянии алкогольного опьянения и, кроме того, выбрал небезопасный боковой интервал для движения по дороге.

За рулём иномарки находился 25-летний молодой человек. Он получил травмы и сейчас проходит амбулаторное лечение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в Сочи микроавтобус насмерть сбил корову. Сама машина от удара также сильно пострадала.

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