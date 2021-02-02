Бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук умер в своём доме на Алтае

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2 февраля 2021, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Назарчук, бывший министр сельского хозяйства РФ, в разные годы бывший председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов, 1 февраля вечером скончался в своем доме в поселке Солнечном на Алтае. Назарчук умер на 82-м году жизни.

В парламенте Алтайского края выразили соболезнования родным и близким Назарчука. С ним простятся в Барнауле 3 февраля.

По предварительной информации, причиной гибели Александра Назарчука могло стать отравление угарным газом.

Представитель Следственного управления СКР по Алтайскому краю сообщил, что следователи работали на месте всю ночь. Точная причина смерти Назарчука будет названа позднее.

Александр Назарчук родился в 1939 году в селе Романово в Алтайском крае. Работал в сельском хозяйстве, а с 1975 года - на партийной и хозяйственной работе.

В октябре 1994 года Указом президента РФ Назарчук был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. В 1996 году, возвратившись на Алтай, работал председателем Агропромсоюза края. В 1996 году был избран депутатом краевого Законодательного Собрания 2 созыва, а затем, в декабре 1996 года - председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания. С 1996 по 2001 год Александр Григорьевич являлся членом Совета Федерации.