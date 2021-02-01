В Подмосковье после жесткой посадки погиб парапланерист

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1 февраля 2021, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

В Сергиево-Посадском городском округе парапланерист скончался в результате жесткой посадки.

Городские власти сообщили, что жесткая посадка параплана произошла в деревне Фёдоровское. Неудачно приземлившийся парапланерист получил различные травмы, но был жив.

Сообщается, что он скончался по пути в больницу.

Ранее сообщалось, что российский турист 7 часов висел на электропроводах над пропастью в Черногории.