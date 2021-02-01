ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Подмосковье после жесткой посадки погиб парапланерист

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Подмосковье после жесткой посадки погиб парапланерист
Фото: Pixabay

В Сергиево-Посадском городском округе парапланерист скончался в результате жесткой посадки.

Городские власти сообщили, что жесткая посадка параплана произошла в деревне Фёдоровское. Неудачно приземлившийся парапланерист получил различные травмы, но был жив.

Сообщается, что он скончался по пути в больницу.

Ранее сообщалось, что российский турист 7 часов висел на электропроводах над пропастью в Черногории.

ДВа

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью