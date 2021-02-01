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Капитан ФСБ с огнестрельным ранением найден мертвым в частном доме в Подмосковье

, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Капитан ФСБ с огнестрельным ранением найден мертвым в частном доме в Подмосковье
полицейская машина, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в частном доме в подмосковной деревне Оболдино обнаружен капитан ФСБ с огнестрельным ранением. Инцидент произошел в ночь на 30 января в коттеджном поселке «Заповедник».

«Опрошенный пояснил, что в ночь на 30 января он с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали стрелять из травматического пистолета. В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим», - пояснил собеседник.

Погибшим оказался 36-летний капитан ФСБ. Изъяты два пистолета и служебное удостоверение умершего. Проводится проверка, назначены несколько экспертиз.

БА

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