На рынке «Каширский двор» в ночь на воскресенье произошёл пожар
31 января 2021, 09:21[ «Аргументы Недели» ]
В Москве на рынке «Каширский двор» в воскресенье ранним утром произошёл пожар. Информация о пожаре на строительном рынке появилась на сайте Главного управления МЧС по Москве. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 05:47.
На рынке загорелся один из металлических ангаров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы зафиксировали площадь возгорания 150 кв.м.
В 06:26 пожар локализовали. В 06:31 все потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Сервис «Яндекс.Карты» уточняет, что на 33-м километре МКАД (внешняя сторона) находится рынок «Каширский двор — 3». Источник ТАСС в экстренных службах также уточнил, что пожар произошел на рынке «Каширский двор».
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