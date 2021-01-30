Опубликовано видео крушения украинского сухогруза у берегов Турции

Первые минуты крушения украинского сухогруза Arvin с россиянами на борту 17 января во время шторма в Черном море у побережья турецкой провинции Батын попало на видео. В результате ЧП погибли шесть членов экипажа.

На борту находились 12 моряков, среди которых двое граждан России и десять украинцев. На кадрах, заснятых с борта судна, видно, как происходит удар, который привел к разлому сухогруза.

Спасенный россиянин назвал причину крушения украинского сухогруза в Турции.