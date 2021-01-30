Топливозаправщик загорелся на северо-западе Москвы

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30 января 2021, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В субботу, 30 января, в районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар – загорелся топливозаправщик. Соответствующую информацию предоставили сегодня днем в пресс-службе столичного главка МЧС.

Установлено, что возгорание случилось в промзоне в Походном проезде, 26/1. В МЧС уточнили, что рядом с охваченным пламенем топливозаправщиком находились около 40 газовых баллонов с пропаном. Через некоторое время спасателям удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. На место вылетел пожарный вертолет Ка-32 МАЦ.

Согласно предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.