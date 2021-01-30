При посадке во Внуково лазером ослепили пилотов пассажирского самолета
30 января 2021, 12:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В пятницу, 29 января, неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, который шел на посадку в столичном аэропорту Внуково. Данную информацию предоставил источник в авиационных службах.
Инцидент произошел накануне около 11 часов вечера при заходе воздушного судна, следовавшего из Грозного в Москву, на посадку во Внуково. Пилоты пассажирского самолета доложили, что были ослеплены зеленым лазером. Подчеркивается, что на полете и посадке летательного аппарата происшествие никак не сказалось.
Предполагается, что излучение исходило со стороны Москвы. Пока не установлено, кто именно пытался ослепить пилотов.
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