При посадке во Внуково лазером ослепили пилотов пассажирского самолета

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30 января 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

кабина пилотов, pixabay.com

В пятницу, 29 января, неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, который шел на посадку в столичном аэропорту Внуково. Данную информацию предоставил источник в авиационных службах.

Инцидент произошел накануне около 11 часов вечера при заходе воздушного судна, следовавшего из Грозного в Москву, на посадку во Внуково. Пилоты пассажирского самолета доложили, что были ослеплены зеленым лазером. Подчеркивается, что на полете и посадке летательного аппарата происшествие никак не сказалось.

Предполагается, что излучение исходило со стороны Москвы. Пока не установлено, кто именно пытался ослепить пилотов.