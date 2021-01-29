Две женщины пострадали в Уфе из-за упавшего с крыши морга снега
29 января 2021, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пятницу, 29 января, стало известно, что в результате схода снега с крыши морга в Уфе пострадали две женщины. Согласно последней информации, данный инцидент произошел в Калининском районе города.
Сход снега произошел с крыши административного здания, которое расположено на улице Цветочной. В результате случившегося травмы получили гражданки 1963 и 1991 годов рождения. Они обе были доставлены в лечебное учреждение и после оказания необходимой помощи были отпущены домой.
Кроме того, механические повреждения получил автомобиль, сообщили в управлении гражданской защиты города.
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