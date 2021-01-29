В Анапе на поминках произошла перестрелка с летальным исходом

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29 января 2021, 11:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В одном из населённых пунктов в районе Анапы произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, а трое оказались в реанимации.



В пресс-службе краевого ГУ МВД уточнили, что инцидент произошёл в хуторе Заря во время поминок. Позже одного из предполагаемых организаторов перестрелки задержали в другом районе региона.



ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что причиной происшествия стал конфликт криминальных элементов. В краевом СУ СКР уточнили, что задержанному подозреваемому 33 года, в его отношении возбудили уголовное дело.