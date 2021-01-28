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Аргументы Недели Происшествия 13+

В центре Баку сошел оползень, проходит эвакуация жителей района

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Баку сошел оползень, проходит эвакуация жителей района
Баку, фото: pixabay.com

На Баиловском склоне в Сабаильском районе Баку сошел оползень. Спасатели эвакуируют жителей близлежащих домов Дорога от "20-го участка" в направлении к поселку Бадамдар оказалась полностью засыпана.

По предварительным данным, никто не пострадал. Предположительно, сход оползня мог быть вызван землетрясением, недавно зафиксированном в Каспийском море. Его магнитуда составила 4,5 балла.

НС

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