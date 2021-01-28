В Санкт-Петербурге из-за дефекта трубы улицу залило кипятком: «К метро не попасть, и от метро тоже».
28 января 2021, 22:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В четверг, 28 января, в Санкт-Петербурге на улице Белы Куна около станции метро "Международная" произошел разлив горячей воды. Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.
«В 17.10 28 января после поступившего сообщения специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу: улица Белы Куна дом 6, корпус 1», - пояснили в компании.
Сотрудники аварийных служб оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили необходимые меры безопасности. Идет процесс отключения поврежденного трубопровода. Завершение ремонтных работ запланировано на 29 января в 13.00.
Пользователи в социальных сетях пишут, что улицу Белы Куна перекрыли в сторону Будапештской. Теперь местные жители не могут попасть к метро или пройти от него, на улице сильный пар от разлива горячей воды: «К метро не попасть, и от метро тоже».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.