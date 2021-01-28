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В Санкт-Петербурге из-за дефекта трубы улицу залило кипятком: «К метро не попасть, и от метро тоже».

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге из-за дефекта трубы улицу залило кипятком: «К метро не попасть, и от метро тоже».
фото с места происшествия, vk.com/spb_today

В четверг, 28 января, в Санкт-Петербурге на улице Белы Куна около станции метро "Международная" произошел разлив горячей воды. Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

«В 17.10 28 января после поступившего сообщения специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу: улица Белы Куна дом 6, корпус 1», - пояснили в компании.

Сотрудники аварийных служб оперативно прибыли на место дефекта и обеспечили необходимые меры безопасности. Идет процесс отключения поврежденного трубопровода. Завершение ремонтных работ запланировано на 29 января в 13.00.

Пользователи в социальных сетях пишут, что улицу Белы Куна перекрыли в сторону Будапештской. Теперь местные жители не могут попасть к метро или пройти от него, на улице сильный пар от разлива горячей воды: «К метро не попасть, и от метро тоже».

БА

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