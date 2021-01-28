В аварии в Краснодаре получили травмы четыре человека

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28 января 2021, 17:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре произошла авария на улице Стасова.



В пресс-службе городского УМВД сообщили, что 23-летний водитель Hyundai Solaris наехал на двух пешеходов, после чего столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-2107 на полосе встречного движения. Инициировано административное расследования.



Оба водителя-участника аварии и женщины-пешеходы госпитализированы с различными травмами. В краевом УГИБДД уточнили, что водитель иномарки имеет стаж вождения менее двух лет, его машину занесло.