В Краснодаре осудили юношу, который

В Краснодаре Ленинский районный суд вынес обвинительные приговор в отношении молодого уроженца Дагестана — ему вменяют "мелкое хулиганство".
Юноша 2002 года рождения "прославился" благодаря видеозаписи, на которой он в ответ на вопрос: "Зачем вы пришли на митинг?" сказал: "Драться с ОМОНом". Действие, судя по всему, разворачивалось в Краснодаре, 23 января.
Ситуацию прокомментировал председателя Краснодарской краевой общественной организации "Центр культуры народов Дагестана "Единство" Мурад Хайбулаевич Магомедов: "К сожалению, молодой человек показал себя не с лучшей стороны. И мы, дагестанская община, обязательно поработаем с ним и в целом с нашими юношами, чтобы таких впредь ситуаций не возникало".
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