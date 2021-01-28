В Краснодаре осудили юношу, который

Аргументы Недели → Происшествия 13+

28 января 2021, 12:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре Ленинский районный суд вынес обвинительные приговор в отношении молодого уроженца Дагестана — ему вменяют "мелкое хулиганство".



Юноша 2002 года рождения "прославился" благодаря видеозаписи, на которой он в ответ на вопрос: "Зачем вы пришли на митинг?" сказал: "Драться с ОМОНом". Действие, судя по всему, разворачивалось в Краснодаре, 23 января.



Ситуацию прокомментировал председателя Краснодарской краевой общественной организации "Центр культуры народов Дагестана "Единство" Мурад Хайбулаевич Магомедов: "К сожалению, молодой человек показал себя не с лучшей стороны. И мы, дагестанская община, обязательно поработаем с ним и в целом с нашими юношами, чтобы таких впредь ситуаций не возникало".