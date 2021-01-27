Адвокат Константина Котова рассказала, что с ним произошло: неповиновение полиции

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27 января 2021, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Константин Котов, фото: www.facebook.com/knst.kotov

В Москве сегодня днем пропал гражданский активист Константин Котов. Он вышел из дома в районе Кунцево, чтобы забрать заказ из магазина. После этого связь с ним прервалась.



Оказалось, что Котова задержали за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. "Костя нашёлся в линейном отделе Внуково. Завтра у него суд по статье 19.3.КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), Солнцевский суд Подмосковья. "Никакого неповиновения не было, это, я так понимаю, когда Костя вместе с остальными встречал самолет с "никому не нужным блогером"", - сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

5 сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова по так называемой "дадинской статье" к 4 годам колонии общего режима. Он был признан виновным в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 212.1 УК РФ).

В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин.

Позднее адвокаты Котова обратились в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Было установлено, что решение Тверского суда немотивированно сурово, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.

Константин Котов вышел на свободу в декабре.