Адвокат Константина Котова рассказала, что с ним произошло: неповиновение полиции

В Москве сегодня днем пропал гражданский активист Константин Котов. Он вышел из дома в районе Кунцево, чтобы забрать заказ из магазина. После этого связь с ним прервалась.
Оказалось, что Котова задержали за неповиновение распоряжению сотрудника полиции. "Костя нашёлся в линейном отделе Внуково. Завтра у него суд по статье 19.3.КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), Солнцевский суд Подмосковья. "Никакого неповиновения не было, это, я так понимаю, когда Костя вместе с остальными встречал самолет с "никому не нужным блогером"", - сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.
5 сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова по так называемой "дадинской статье" к 4 годам колонии общего режима. Он был признан виновным в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 212.1 УК РФ).
В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин.