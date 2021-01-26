В Краснодаре рухнувший башенный кран стал причиной гибели двух человек
26 января 2021, 14:27[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Краснодаре на одной из строек рухнул башенный кран.
В результате происшествия погибли двое человек: 54-летняя женщина и 68-летний мужчина. Трагедия произошла вчера вечером , 25 января на стройплощадке в 1-м Лиговском проезде.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники краевого СУ СКР изымают строительную, проектную, техническую и другие документации, изучают обстоятельства случившегося, в том числе порядок соблюдения правил безопасности на объекте, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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