В Краснодаре рухнувший башенный кран стал причиной гибели двух человек

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26 января 2021, 14:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

CУ СКР по Краснодарскому краю

В Краснодаре на одной из строек рухнул башенный кран.

В результате происшествия погибли двое человек: 54-летняя женщина и 68-летний мужчина. Трагедия произошла вчера вечером , 25 января на стройплощадке в 1-м Лиговском проезде.



По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники краевого СУ СКР изымают строительную, проектную, техническую и другие документации, изучают обстоятельства случившегося, в том числе порядок соблюдения правил безопасности на объекте, — сообщили в пресс-службе ведомства.