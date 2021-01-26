ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Улан-Удэ собаки напали на девятилетнюю девочку

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Улан-Удэ собаки напали на девятилетнюю девочку
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Улан-Удэ собаки напали утром во вторник, 26 января, на девятилетнюю девочку. Пострадавшего ребенка к настоящему моменту доставили на машине скорой помощи в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Врачи выявили у девочки укушенные раны волосистой части головы и бедра. Состояние юной пациентки оценивается как удовлетворительное. После первичной хирургической обработки ран ее поместили в отделение травматологии.

В региональном главке МВД уточнили, что данный инцидент произошел на улице Единства. В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте случившегося, устанавливают личности владельцев животных и ищут очевидцев нападения собак на ребенка.

ЕТ

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью