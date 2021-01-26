В Улан-Удэ собаки напали на девятилетнюю девочку

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26 января 2021, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Улан-Удэ собаки напали утром во вторник, 26 января, на девятилетнюю девочку. Пострадавшего ребенка к настоящему моменту доставили на машине скорой помощи в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Врачи выявили у девочки укушенные раны волосистой части головы и бедра. Состояние юной пациентки оценивается как удовлетворительное. После первичной хирургической обработки ран ее поместили в отделение травматологии.

В региональном главке МВД уточнили, что данный инцидент произошел на улице Единства. В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте случившегося, устанавливают личности владельцев животных и ищут очевидцев нападения собак на ребенка.