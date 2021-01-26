Умерла актриса Ирина Токарчук

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26 января 2021, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Токарчук, фото: kino-teatr.ru

В Одессе 25 января умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук. Об уходе актрисы кинокритик Евгений Женин написал на своей странице в Facebook. Ирине Токарчук было 60 лет. Актриса долго болела.

По данным украинских СМИ, за день до кончины у Токарчук начались боли в сердце, она умерла от сердечного приступа.

Ирина Токарчук была участницей юмористических проектов «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу». Она полюбилась зрителям по образу тети Симы из одесской коммунальной квартиры в «Джентльмен-шоу».

Токарчук родилась в 1959 году в Одессе. Свою карьеру начала в театре города Орехово-Зуево Московской области. Служила в Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов.

Первую роль в кино Ирина Токарчук исполнила в фильме «Зеленый фургон» Александра Павловского. Токарчук снялсь в фильмах и сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Одиноким предоставляется общежитие», «Охотники за бриллиантами», «Астенический синдром» и «Заяц, жаренный по-берлински».