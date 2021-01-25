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Аргументы Недели Происшествия 13+

На Красной Поляне эвакуировали с канатной дороге около 170 человек

, 17:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Красной Поляне эвакуировали с канатной дороге около 170 человек
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На Красной Поляне, на горнолыжном курорте "Газпром" в понедельник, 25 января, произошло ЧП: остановилась канатная дорога. По предварительным данным причиной инцидента могли стать технические неполадки.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели и эвакуировали около 170 человек. Их транспортировали на снегоходах, пострадавших нет.

Точная причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: "Типичный Краснодар"

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