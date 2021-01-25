На Красной Поляне эвакуировали с канатной дороге около 170 человек

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25 января 2021, 17:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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На Красной Поляне, на горнолыжном курорте "Газпром" в понедельник, 25 января, произошло ЧП: остановилась канатная дорога. По предварительным данным причиной инцидента могли стать технические неполадки.



К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели и эвакуировали около 170 человек. Их транспортировали на снегоходах, пострадавших нет.



Точная причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.



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