На Красной Поляне эвакуировали с канатной дороге около 170 человек

На Красной Поляне, на горнолыжном курорте "Газпром" в понедельник, 25 января, произошло ЧП: остановилась канатная дорога. По предварительным данным причиной инцидента могли стать технические неполадки.
К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели и эвакуировали около 170 человек. Их транспортировали на снегоходах, пострадавших нет.
Точная причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Видео: "Типичный Краснодар"
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