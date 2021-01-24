ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Бразилии разбился самолет с футболистами

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Бразилии разбился самолет с футболистами
крушение самолета, Фото: © globoesporte.globo.com

В Бразилии частный самолет разбился на взлетно-посадочной полосе в Лузимангесе. В авиакатастрофе погибли четыре футболиста и президент футбольного клуба "Пальмас" из бразильской Серии D.

Пилот тоже не выжил. Самолет взорвался почти сразу после взлета (ВИДЕО).

В понедельник в Гоянии "Пальмас" должен был встретиться с клубом "Вила-Нова" в матче Copa Verde. "Вила Нова" опубликовала заявление с соболезнованиями.

НС

Политика

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Пушков считает, что разочарование американцев в администрации Байдена будет нарастать

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что американское общество разочаровано в администрации нового президента Джо Байдена. Так, он прокомментировал ситуацию в Соединённых Штатах после инаугурации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью