В Бразилии разбился самолет с футболистами

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 января 2021, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

крушение самолета, Фото: © globoesporte.globo.com

В Бразилии частный самолет разбился на взлетно-посадочной полосе в Лузимангесе. В авиакатастрофе погибли четыре футболиста и президент футбольного клуба "Пальмас" из бразильской Серии D.

Пилот тоже не выжил. Самолет взорвался почти сразу после взлета (ВИДЕО).

В понедельник в Гоянии "Пальмас" должен был встретиться с клубом "Вила-Нова" в матче Copa Verde. "Вила Нова" опубликовала заявление с соболезнованиями.