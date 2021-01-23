Два человека пострадали из-за хлопка газовой смеси в Новосибирске
23 января 2021, 15:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Новосибирске два человека пострадали из-за хлопка газовоздушной смеси на станции техобслуживания. Соответствующую информацию предоставили в региональном главке Следственного комитета России.
Согласно предварительным данным, произошла разгерметизация газового оборудования, вследствие чего случился хлопок газовоздушной смеси. В результате этого инцидента пострадали два человека, они были экстренно доставлены в больницу с ожогами.
Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова отметила, что на место происшествия выехал следователь.
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