Опубликовано видео, как на ралли в Карелии машина вылетела с трассы прямо в зрителей

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 января 2021, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

снег, фото: pixabay.com

На ралли в городе Лахденпохья в Карелии автомобиль вылетел с трассы в группу зрителей. Инцидент произошел в субботу, 22 января. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Минут за 15-20 до…, я обращался к этой компании с просьбой отойти дальше, по причине былого опыта съёмки именно на этом участке трассы. Ну как можно так недооценивать скользкую, заснеженную дорогу и спортивные автомобили. Более того… первый автомобиль скорее всего уходил от толпы и чуть не прилетел в нашу сторону. Анализируя сейчас…это был как второй звонок после моих слов», - пишет пользователь.

Очевидец отметил, что один человек «чудом остался жив», упав в яму. Однако в результате происшествия пострадали женщина и мужчина, их госпитализировали, уточнил он.