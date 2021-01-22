В Татарстане взрыв произошел на предприятии, в результате ЧП погибли два человека
22 января 2021, 15:03[ «Аргументы Недели» ]
В Татарстане в пятницу, 22 января, утром в Сармановском районе республики на территории ООО «МНКТ» произошло ЧП. На нефтяном предприятии произошел взрыв во время пневматических испытаний емкости. В результате инцидента погибли двое рабочих. Одному было 49 лет, другому - 47.
Серьезно пострадал мужчина 47 лет. Он госпитализирован. Пострадавший с травмами рук, ног и грудной клетки находится в тяжёлом состоянии в больнице города Набережные Челны, - передаёт RT.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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