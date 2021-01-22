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В Татарстане взрыв произошел на предприятии, в результате ЧП погибли два человека

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Татарстане взрыв произошел на предприятии, в результате ЧП погибли два человека
фото с сайта СКР

В Татарстане в пятницу, 22 января, утром в Сармановском районе республики на территории ООО «МНКТ» произошло ЧП. На нефтяном предприятии произошел взрыв во время пневматических испытаний емкости. В результате инцидента погибли двое рабочих. Одному было 49 лет, другому - 47.

Серьезно пострадал мужчина 47 лет. Он госпитализирован. Пострадавший с травмами рук, ног и грудной клетки находится в тяжёлом состоянии в больнице города Набережные Челны, - передаёт RT.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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