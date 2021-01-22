В Краснодаре задержали начальника лаборатории судебных экспертиз

Утром 22 января, около половины одиннадцатого, в Краснодаре сотрудники краевого СК и УФСБ задержали начальника местной лаборатории судебных экспертиз Минюста России, — пишет telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Сообщается так же, что имя задержанного — Геннадий Александрович Кутузов.
Причиной задержания называют дачу ложных экспертных заключений, которые Кутузов также якобы вынуждал делать подчиненных. Двое из них задержаны вместе с главой лаборатории.
Руководитель пресс-службы краевого СУ СКР сообщил, что в ближайшее время по факту происшествия предоставят подробный материал.
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