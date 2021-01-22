В Перми женщине пришлось обратиться в полицию, чтобы вызволить своего ребенка из дома бабушки

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22 января 2021, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Перми 35-летней женщине пришлось обратиться в правоохранительные органы, чтобы вызволить свою 11-летнюю дочь из дома бабушки. Пенсионерка держала внучку взаперти в доме в Орджоникидзевском районе города.

Сама пожилая женщина вела замкнутый образ жизни, выходила из дома только в магазин за продуктами. Внучку же вообще не выпускала на улицу. Девочка не училась в школе, не общалась со сверстниками.

Ребенок несколько лет не посещал школу. Девочка ни с кем, кроме бабушки, не контактировала. Пенсионерка полностью изолировала внучку от внешнего мира. Она не впускала в свой дом ни полицию, ни органы опеки, сообщает URA.RU.

Дочь пенсионерки пыталась договориться с матерью, чтобы та вернула ей ребенка, но женщина не шла ни на какие уступки.

Тогда жительница Перми обратилась в суд для принудительного изъятия девочки. В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить бабушку вернуть девочку матери.