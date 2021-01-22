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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Перми женщине пришлось обратиться в полицию, чтобы вызволить своего ребенка из дома бабушки

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Перми женщине пришлось обратиться в полицию, чтобы вызволить своего ребенка из дома бабушки
фото: pixabay.com

В Перми 35-летней женщине пришлось обратиться в правоохранительные органы, чтобы вызволить свою 11-летнюю дочь из дома бабушки. Пенсионерка держала внучку взаперти в доме в Орджоникидзевском районе города.

Сама пожилая женщина вела замкнутый образ жизни, выходила из дома только в магазин за продуктами.  Внучку же вообще не выпускала на улицу. Девочка не училась в школе, не общалась со сверстниками.

Ребенок несколько лет не посещал школу. Девочка ни с кем, кроме бабушки, не контактировала. Пенсионерка полностью изолировала внучку от внешнего мира.  Она не впускала в свой дом ни полицию, ни органы опеки, сообщает URA.RU.
Дочь пенсионерки пыталась договориться с матерью, чтобы та вернула ей ребенка, но женщина не шла ни на какие уступки.
Тогда жительница Перми обратилась в суд для принудительного изъятия девочки. В результате долгих переговоров судебным приставам удалось убедить бабушку вернуть девочку матери.

ИЧ

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