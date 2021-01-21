ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Под лёд городского озера в Горячем Ключе провалились несколько человек

, 16:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под лёд городского озера в Горячем Ключе провалились несколько человек
T.ME/ALEKSANDRKILGANKIN

В ночь на 21 января в городское озеро Горячего Ключа провалились несколько человек. Один погиб.

Инцидент прокомментировал в своём telegram-канале глава города Александр Кильганкин: "Причиной происшествия стала халатность. Также буквально только что сотрудники парка остановили нескольких людей, которые собирались выйти на лед на коньках". Градоначальник выразил соболезнования родственникам утонувшего 47-летнего мужчины.

Напомним, за 17 января в Краснодарском крае выпала треть месячной нормы осадков. Многие водоёмы региона замёрзли, однако толщина льда не способна выдержать вес человека, в связи с чем спасатели предупреждают о недопустимости прогулок по замёрзшим водным пространствам.

Kub