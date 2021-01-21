Под лёд городского озера в Горячем Ключе провалились несколько человек

В ночь на 21 января в городское озеро Горячего Ключа провалились несколько человек. Один погиб.
Инцидент прокомментировал в своём telegram-канале глава города Александр Кильганкин: "Причиной происшествия стала халатность. Также буквально только что сотрудники парка остановили нескольких людей, которые собирались выйти на лед на коньках". Градоначальник выразил соболезнования родственникам утонувшего 47-летнего мужчины.
Напомним, за 17 января в Краснодарском крае выпала треть месячной нормы осадков. Многие водоёмы региона замёрзли, однако толщина льда не способна выдержать вес человека, в связи с чем спасатели предупреждают о недопустимости прогулок по замёрзшим водным пространствам.
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