Участковый из Комсомольска-на-Амуре спас из огня трех человек и пса
21 января 2021, 12:50[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Полицейского из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Евгения Приму наградят за спасение из пожара двух детей, пенсионерки и собаки.
Когда участковый шел домой с работы, по дороге он заметил дым, валящий из одной из квартир. Полицейский тут же сообщил в экстренные службы, однако дожидаться приезда спасателей не стал и сам бросился на спасение жильцов.
Из задымленной квартиры полицейский вывел двух детей. Они сообщили, что в квартире осталась их бабушка. Тогда участковый спас и ее, а затем вернулся в квартиру снова – уже для того, чтобы спасти собаку.
Сейчас в управлении кадров местного УВМД по Комсомольску-на-Амуре готовятся документы для представления сотрудника к награде.
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