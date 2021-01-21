Участковый из Комсомольска-на-Амуре спас из огня трех человек и пса

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21 января 2021, 12:50 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Полицейского из Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Евгения Приму наградят за спасение из пожара двух детей, пенсионерки и собаки.

Когда участковый шел домой с работы, по дороге он заметил дым, валящий из одной из квартир. Полицейский тут же сообщил в экстренные службы, однако дожидаться приезда спасателей не стал и сам бросился на спасение жильцов.

Из задымленной квартиры полицейский вывел двух детей. Они сообщили, что в квартире осталась их бабушка. Тогда участковый спас и ее, а затем вернулся в квартиру снова – уже для того, чтобы спасти собаку.

Сейчас в управлении кадров местного УВМД по Комсомольску-на-Амуре готовятся документы для представления сотрудника к награде.