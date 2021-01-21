Посол РФ в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет

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21 января 2021, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Болдырев, фото: twitter.com/RusembZ

Посол России в Замбии Александр Болдырев скончался на 66-м году жизни. Посольство РФ в этой стране на своей странице в Twitter сообщило: "Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева".

Согласно информации, опубликованной на сайте МИД России, Александр Вилович Болдырев родился в 1955 году. В 1978 году Болдырев окончил МГИМО. Дипломат владел английским и бенгальским языками. Был назначен на должность посла РФ в Замбии указом президента России от 31 октября 2019 года.

Отметим, за последние дни скончался второй российский дипломат. 17 января стало известно, что посол РФ в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет. Кузнецов занимал пост посла России в ОАЭ с апреля 2019 года.