Посол РФ в Замбии Александр Болдырев умер в возрасте 65 лет
21 января 2021, 11:59[ «Аргументы Недели» ]
Посол России в Замбии Александр Болдырев скончался на 66-м году жизни. Посольство РФ в этой стране на своей странице в Twitter сообщило: "Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева".
Согласно информации, опубликованной на сайте МИД России, Александр Вилович Болдырев родился в 1955 году. В 1978 году Болдырев окончил МГИМО. Дипломат владел английским и бенгальским языками. Был назначен на должность посла РФ в Замбии указом президента России от 31 октября 2019 года.
Отметим, за последние дни скончался второй российский дипломат. 17 января стало известно, что посол РФ в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в возрасте 67 лет. Кузнецов занимал пост посла России в ОАЭ с апреля 2019 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.