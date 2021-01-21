Роспотребнадзор: причиной отравления в хабаровском интернате стал норовирус

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 января 2021, 10:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В школе-интернате №2 для слепых и слабовидящих детей в Хабаровске стал норовирус, заявили в Роспотребнадзоре, Предполагается, что салат, который подали в столовой учреждения, был приготовлен с нарушением технологии.

- Зарегистрировано 19 случаев заболевания, 16 случаев среди детей и три случая среди взрослых. Очаг был расшифрован. Это норовирусная инфекция. В учреждении обучается 149 человек, из них 29 оставались на круглосуточном пребывании. Практически все заболевшие из этой группы. Причиной отравления стал, предположительно, салат, который был приготовлен с нарушением технологии. Во время проверки выявлены нарушения при организации питания, приготовлении блюд, несоблюдения правил личной гигиены персоналом кухни, - сообщает глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Госпитализировать пришлось 16 воспитанников школы-интерната в возрасте от 10 до 17 лет. 13 пациентов находятся в инфекционном отделении. В настоящее время состояние их оценивается как стабильное, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Напомним, что следователи возбудили по факту отравления детей уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.