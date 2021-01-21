Пожар произошёл на автостоянке в Мурманске, сгорели 10 машин марки Газель Next
21 января 2021, 09:47[ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 21 января, ранним утром пожар произошёл на автостоянке по улице Свердлова в Мурманске. По информации представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, сообщение о пожаре поступило в 4 часа 13 минут.
По данным огнеборцев, произошло возгорание автомобилей марки Газель Next. В результате пожара десять автомобилей сгорели. Один автомобиль обгорел частично.
Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения (13 человек личного состава, три единицы техники).
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