Пожар произошёл на автостоянке в Мурманске, сгорели 10 машин марки Газель Next

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 января 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

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В четверг, 21 января, ранним утром пожар произошёл на автостоянке по улице Свердлова в Мурманске. По информации представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, сообщение о пожаре поступило в 4 часа 13 минут.

По данным огнеборцев, произошло возгорание автомобилей марки Газель Next. В результате пожара десять автомобилей сгорели. Один автомобиль обгорел частично.

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения (13 человек личного состава, три единицы техники).

Причины пожара устанавливаются.