Житель Новосибирска умер при посадке в самолет в аэропорту Южно-Сахалинска
21 января 2021, 08:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пассажир рейса Южно-Сахалинск - Новосибирск скончался при посадке в самолет.
В южносахалинском аэропорту сообщили, что происшествие случилось на утреннем рейсе. Мужчина потерял сознание мгновенно, сразу после того, как вошел в самолет. Помощь ему пытались оказать бортпроводники и срочно вызванный на борт фельдшер аэропорта, которые провели реанимационные мероприятия. К моменту приезда скорой помощи, пассажир уже скончался.
Также сообщается, что мужчина ехал домой, в Новосибирск. Из-за происшествия рейс был задержан на полтора часа.
Ранее сообщалось, что самолет совершил аварийную посадку во Владивостоке.
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