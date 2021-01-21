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Житель Новосибирска умер при посадке в самолет в аэропорту Южно-Сахалинска

, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Житель Новосибирска умер при посадке в самолет в аэропорту Южно-Сахалинска
Фото: pixabay.com

Пассажир рейса Южно-Сахалинск - Новосибирск скончался при посадке в самолет.

В южносахалинском аэропорту сообщили, что происшествие случилось на утреннем рейсе. Мужчина потерял сознание мгновенно, сразу после того, как вошел в самолет. Помощь ему пытались оказать бортпроводники и срочно вызванный на борт фельдшер аэропорта, которые провели реанимационные мероприятия. К моменту приезда скорой помощи, пассажир уже скончался.

Также сообщается, что мужчина ехал домой, в Новосибирск. Из-за происшествия рейс был задержан на полтора часа.

Ранее сообщалось, что самолет совершил аварийную посадку во Владивостоке.

ДВа

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