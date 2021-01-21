Пристава в Хабаровске осудили за взятку в виде двух квартир

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21 января 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывший глава отдела – старший судебный пристав отделения по Центральному району Хабаровска осужден за взятку. Он должен был передать часть имущества ликвидированной организации «Дальспецстрой» другой компании, за что с ним расплатились двумя квартирами.

Речь идет об эпизоде, произошедшем в маре 2017 года. Тогда к осужденному обратилась «Компания Мастер Фуд» с просьбой о передаче нераспроданного арестованного имущества «Дальспецстроя» во владение фирмы. Бывший строительный гигант краевой столицы задолжал этой компании, а выплаты взыскателям делались согласно правилам удовлетворения требований.

За две квартиры стоимостью в не менее 5,7 млн рублей пристав решил правило нарушить.

Теперь суд признал его виновным и приговорил к девяти годам строгого режима и штрафу в 11,4 млн рублей.