Число отравившихся детей в школах подмосковного Красноармейска увеличилось до 96 человек

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20 января 2021, 20:47 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Глава подмосковного Красноармейска Александр Федоров сообщил в соцсетях, что сегодня в первой половине дня в городскую больницу с признаками пищевого отравления обратились еще 55 детей. Ранее с жалобами на тошноту и рвоту за медицинской помощью обращался 41 ребенок из третьей и четвертой школ Красноармейска. Таким образом, общее число отравившихся школьников в городе на данный момент составляет 96 человек.

«Все ученики школ № 3 и № 4 осмотрены медицинскими работниками, те, у кого выявлены симптомы тошноты из данных учреждений были отправлены домой – это 6 детей. Один ребенок госпитализирован. Ситуация находится под моим личным контролем, ждем результаты проверок для того, чтобы установить точную причину случившегося. Все виновные будут наказаны», - говорится в сообщении главы Красноармейска Александра Федорова.

По словам градоначальника, у работников пищеблоков и заболевших детей взяты анализы. Помимо этого, проведена дополнительная санитарная обработка всех помещений общеобразовательных учреждений.

Массовое отравление детей произошло в школах подмосковного Красноармейска