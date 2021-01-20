На МКАД столкнулись четыре автомобиля

20 января 2021, 19:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Вечером в среду, 20 января, на Московской кольцевой автодороге случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, речь идет о столкновении четырех автомобилей.
Уточняется, что авария произошла на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения кольцевой автомобильной дороги с Каширским шоссе. К настоящему моменту не поступало данных, по какой причине случилось столкновение сразу четырех машин.
Отмечается, что сейчас движение на магистрали затруднено на протяжении одного километра. Водителям советуют выбирать пути объезда.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.