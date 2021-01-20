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Аргументы Недели Происшествия 13+

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

На МКАД столкнулись четыре автомобиля
МКАД зимой, Valery Lukyanov/Russian Look

Вечером в среду, 20 января, на Московской кольцевой автодороге случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, речь идет о столкновении четырех автомобилей.

Уточняется, что авария произошла на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения кольцевой автомобильной дороги с Каширским шоссе. К настоящему моменту не поступало данных, по какой причине случилось столкновение сразу четырех машин.

Отмечается, что сейчас движение на магистрали затруднено на протяжении одного километра. Водителям советуют выбирать пути объезда.

ЕТ

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