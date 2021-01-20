В Хабаровске сточные воды льются прямо на улицы

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20 января 2021, 09:38 [ «Аргументы Недели. Хабаровск», РИК ОНФ в Хабаровском крае ]

Хабаровский Общероссийский народный фронт вместе с Прокуратурой Железнодорожного района, Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой и экспертами комитета госконтроля и лицензирования правительства региона устанавливают источник слива сточных вод в городе.

Ранее жители Железнодорожного района обратились с жалобой на несанкционированный слив сточных вод с улиц Кедровой, Прудовой, Осиновой и Пихтовой. Сточные воды скапливаются в самых нижних точках рельефа местности, образовывая водоем с нечистотами. Сильный запах и загрязнение улиц Агатовой, Алмазной и Жемчужной негативно влияют как на здоровье и самочувствие граждан, так и на внешнее состояние улиц города и окружающей среды.

Подобная ситуация происходит на улице 2-я Крымская: жители повторно обратились в региональное отделение ОНФ в Хабаровском крае с проблемой заполнения ливневой канализации сточными водами. По данному факту также проводится проверка с целью устранения проблемы.

- Речь идет не только о нарушении природного законодательства, уничтожения плодородного слоя и деградации земель, но и неблагоприятных условиях проживания граждан в таких условиях. Реакция компетентных и надзорных органов должна быть незамедлительной. Виновные лица обязаны устранить последствия и нести серьезную ответственность. Совместные рейды с контрольно-надзорными органами дают положительные и эффективные результаты работы. Тесное взаимодействие – это хороший способ в решении различных проблем с которыми к нам обращаются жители, - рассказал «Аргументам недели» глава регионального исполкома ОНФ Юрий Рошка.

По результатам рейда органу местного самоуправления городского округа «Города Хабаровска» Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой вынесено представление о незамедлительном устранении природоохранного законодательства, произвести очистку загрязненной хозяйственно-бытовыми отходами территории, ликвидировать сброс сточных вод на рельеф местности по средствам томпонирования, а также привлечь к административной ответственности виновных должностных лиц.