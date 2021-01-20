Дело завели из-за отравления 20 детей в хабаровской школе-интернате

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20 января 2021, 09:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

20 воспитанников и три сотрудника школы-интернат №2 в Хабаровске получили кишечную инфекцию. Двое из отравившихся сотрудников – работники столовой.

Следком по Хабаровскому краю и ЕАО расследует дело об отравлении более двух десятков человек. Возбуждено уголовное дело по статье

В хабаровской школе-интернате у 20 детей выявили кишечную инфекцию о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося – точное число пострадавших и источник инфекции.

Прокуратура начала проверку.

Известно, что всем заболевшим оказывается медицинская помощь. В ведомстве уточняют, что среди детей нет находящихся в тяжелом состоянии. Их жизням ничего не угрожает.