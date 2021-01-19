СМИ: частный самолёт Сергея Галицкого совершил экстренную посадку

Аргументы Недели → Происшествия

19 января 2021, 17:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Из Краснодара вылетел частный самолёт Сергея Галицкого и уже через полчаса после взлёта вынужден был совершить экстренную посадку. Предположительно, в самолёте летела жена бизнесмена, борт Gulfstream G650 направлялся в Дубай(ОАЭ).



После взлёта экипаж судна доложил о срабатывании аварийного датчика — он сигнализирует о неполадках в системе управления, — пишет telegram-канал Baza. Информация об инциденте появилась вечером 18 января.



На официальном канале международных аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы дали следующий комментарий: "После взлёта в 17:27 экипаж бизнес-самолета Gulfstream G650 заметил сигнал о сбое в одной из систем борта и решил вернуться в исходную точку. В 17:53 воздушное судно благополучно приземлилось".