Авария произошла на ТЭС в Донецкой области Украины

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19 января 2021, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Авария произошла на Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в Донецкой области Украины. В правлении ПАО "Донбассэнерго" сообщили, что Славянская ТЭС остановила энергоблок 7 из-за аварии, которая произошла 17 января 2021 года.

В сообщении говорится об отказе в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата. Это привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины.

В результате ренерация на энергоблоке 7 отсутствует, на ТЭС проводятся ремонтные работы. Они продлятся не менее 60 дней, - передает "Интерфакс-Украина".