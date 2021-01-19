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Авария произошла на ТЭС в Донецкой области Украины

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Авария произошла на ТЭС в Донецкой области Украины
фото: pixabay.com

Авария произошла на Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в Донецкой области Украины. В правлении ПАО "Донбассэнерго" сообщили, что Славянская ТЭС остановила энергоблок 7 из-за аварии, которая произошла 17 января 2021 года.

В сообщении говорится об отказе в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата. Это привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины.

В результате ренерация на энергоблоке 7 отсутствует, на ТЭС проводятся ремонтные работы. Они продлятся не менее 60 дней, - передает "Интерфакс-Украина".

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