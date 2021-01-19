Хабаровскую журналистку осудили за нацистскую символику

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19 января 2021, 15:45 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Против хабаровской журналистки Александры Тепляковой возбуждено дело по статье 20.3 п. 1 КоАП РФ «Распространение нацистской символики». Теплякова освещает акции, проходящие в краевой столице в поддержку экс-губернатора Хабарвосвкого края Сергея Фургала.

Речь идет о репортаже канала «РусНьюс». В качестве доказательства правоохранители предъявили скриншоты трансляции этого репортажа, который вела Теплякова. Журналистка освещала 100-й день протестов в Хабаровске. В какой-то момент на видео промелькнул самодельный плакат, на котором была изображена карикатура, намекающая на сходство силовиков с фашистами.

- Рисунок изображал собаку со свастикой на погонах. Александра просто зафиксировала на камеру разрисованную стену дома, и теперь ее обвинили в пропаганде запрещенной символики, - говорится в сообщении RusNews.

Сегодня, 19 января, хабаровский суд рассмотрел дело журналистки по эпизоду, произошедшему три месяца назад.

- Проходило заседание в 14 часов, где мне предъявили обвинение по статье 20.3 часть первая. Судья признал меня виновной, мне присудили минимальную меру наказание – штраф в размере тысячи рублей. Но дело в самом обвинении, я намерена подавать апелляцию, и посмотрим, что будет дальше, - рассказала «Аргументам недели» сама Александра Теплякова.