Автомобиль насмерть задавил своего водителя в Москве

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16 января 2021, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Несчастный случай случился сегодня на парковке у дома на Житной улице в столице. Водитель вышел из машины, когда BMW неожиданно начал самопроизвольно двигаться. Мужчина забыл переключить коробку передач в положение Parking.

Иномарка припечатала мужчину к будке охраны парковки, от травм он скончался на месте. Телеграм-канал Baza сообщает, что это был водитель заместителя министра юстиции Али Алханова.