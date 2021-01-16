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Аргументы Недели Происшествия 13+

Автомобиль насмерть задавил своего водителя в Москве

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль насмерть задавил своего водителя в Москве

Несчастный случай случился сегодня на парковке у дома на Житной улице в столице. Водитель вышел из машины, когда BMW неожиданно начал самопроизвольно двигаться. Мужчина забыл переключить коробку передач в положение Parking.

Иномарка припечатала мужчину к будке охраны парковки, от травм он скончался на месте. Телеграм-канал Baza сообщает, что это был водитель заместителя министра юстиции Али Алханова.

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