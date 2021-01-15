В ЛНР взрыв на газопроводе назвали диверсией

Правоохранители самопровозглашенной Луганской Народной Республики назвали подрыв газопровода в Лутугинском районе диверсией. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Сегодня ранним утром недалеко от населенного пункта Глафировка был подорван отвод магистрального газопровода. Без голубого топлива остались около 13 тысяч абонентов и социально важные объекты. В связи с аварией была прекращена подача природного газа в городе Лутугино, поселках Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, селах Лесное и Роскошное.
Подрыв магистрального газопровода в Лутугинском районе ЛНР свидетельствует о том, что Украина не стремится к достижению мира в Донбассе. Об этом на брифинге в Луганске заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
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