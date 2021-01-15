Мигрант-водитель маршрутки забрал шапку у девочки, которая не смогла заплатить

Аргументы Недели → Происшествия

15 января 2021, 15:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Без головного убора осталась 14-летняя хабаровчанка после того, как забыла дома деньги, выданные ей на проезд родителями.

Водитель автобуса, трудовой мигрант, забрал у восьмиклассницы шапку, когда она не смогла расплатиться за проезд. Когда школьница поняла, что денег в карманах нет, она попыталась объяснить водителю ситуацию и извиниться, но тот так просто не отпустил пассажирку.

- Когда уже надо было выходить, я поняла, что деньги забыла дома. Нашла в карманах мелочь, рублей 10-12, все равно на билет не хватало. Я водителю их отдала, извинилась, объяснила, что это все, что есть. Уже до светофора дошла, он меня догнал, кричал, требовал за проезд. Я еще раз извинилась, снова объяснила, что случайно не взяла денег с собой. Он сдернул у меня с головы шапку, сел в автобус и уехал, - рассказала школьница местным СМИ.

Отметим, что в Хабаровске в эти дни зафиксированы морозы в 15-17 градусов.

Семья девочки обратилась в полицию. За содеянное водителю грозит административный штраф. Его разыскивают правоохранители.