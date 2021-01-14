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РЕН ТВ: в Москве нашли мертвым многократного лучшего учителя России

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

РЕН ТВ: в Москве нашли мертвым многократного лучшего учителя России
Андрей Квашенко, фото: кадр из видео

В московской квартире обнаружили тело многократно признанного «лучшим учителем России» биолога Андрея Квашенко. Об этом в четверг, 14 января, сообщил телеканала РЕН ТВ.

В источнике говорится, что тело Андрея Квашенко было обнаружено в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Когда 67-летнего учителя нашли, он был мертв уже около недели, уточнили СМИ.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

Квашенко преподавал в московский гимназии № 1543, а также на малом мехмате МГУ. С 2012 по 2015 год был признан лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых».

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