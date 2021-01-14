Семья с детьми погибла на пожаре в Хабаровске

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14 января 2021, 09:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске на улице Белорусская произошел пожар, унесший жизни пятерых человек. Двое из погибших – годовалый мальчик и восьмилетняя девочка.

По предварительной версии, жильцы задохнулись в дыму от тлеющего матраца, на котором спал один из погибших. Предположительно, он курил, а после не потушил окурок и заснул.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Региональное правительство проведет совещание по обсуждению причины случившегося и мер предотвращения таких трагедий.