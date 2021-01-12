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Аргументы Недели Происшествия 13+

В дагестанском Буйнакске более 30 детей попали в больницу с отравлением

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В дагестанском Буйнакске более 30 детей попали в больницу с отравлением
Фото: сайт СК России

В Дагестане следователи проводят доследственную проверку по факту массового отравления детей в городе Буйнакске.

Сейчас в больнице находятся 34 отравившихся ребёнка, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Самому младшему пациенту два года, старшему - 13 лет.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая водопроводная вода. Следователи проверяют должностных лиц, отвечающих за нормальное функционирование водопроводных сетей.

В октябре в столице Дагестана в больницу с отравлением попали более 40 воспитанников детского сада.

ДВа

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