В дагестанском Буйнакске более 30 детей попали в больницу с отравлением

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 января 2021, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт СК России

В Дагестане следователи проводят доследственную проверку по факту массового отравления детей в городе Буйнакске.

Сейчас в больнице находятся 34 отравившихся ребёнка, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Самому младшему пациенту два года, старшему - 13 лет.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая водопроводная вода. Следователи проверяют должностных лиц, отвечающих за нормальное функционирование водопроводных сетей.

В октябре в столице Дагестана в больницу с отравлением попали более 40 воспитанников детского сада.