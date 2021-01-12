Неадекватный мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в Москве

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12 января 2021, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД

Мужчина с ножом напал на полицейских в Москве и был ликвидирован. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве. Трагедия произошла в квартире дома в Гурьевском проезде столицы.

Сотрудники полиции приехали по вызову медиков. Неадекватный пациент бросался на врачей и соседей, не реагировал на уговоры успокоиться. После прибытия полиции схватился за нож. После предупредительного выстрела последовал второй, мужчина скончался на месте. Он состоял на учете у психиатра, рассказали позднее соседи.